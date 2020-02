Del otro lado de la grieta, los legisladores del Frente de Todos hacían referencia a lo mismo, pero con una lectura opuesta. “Vino, explicó todo lo que podía explicar, contestó y les dijo ‘gracias’. No sólo que no pueden decir nada sobre el tema de la deuda, porque son responsables, sino que ahora ni siquiera tienen el argumento de la República. ¿Hay algo más republicano que un ministro explicándole al Congreso? Ellos no lo hicieron cuando tomaron la deuda”, sentenció un diputado K satisfecho con la presentación del ministro de los apuntes.