Aún no se sabe con qué otros funcionarios se reunirá la delegación del FMI. Se epera que tengan encuentros con autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Desde la entidad que regula la política monetario señalaron que aún no hay nada en agenda. “Hoy hubo reunión de directorio y no hay nada agendado", explicaron.