“Esto significa que con el cambio de gobierno en 2016 se comenzó un proceso de mayor generación de divisas vía exportaciones pero que, sin embargo, no tuvo la magnitud y el ritmo necesario para estabilizar el nivel de endeudamiento ”, añade, al tiempo que reconoce que “es cierto” lo que dice el ministro de Economía, Martín Guzmán, “que no se generaron los dólares suficientes para hacer frente a los compromisos de deuda asumidos”, aunque aclara que eso ocurrió “no porque las exportaciones no hayan crecido sino porque no lo hicieron a la velocidad necesaria”.