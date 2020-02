Consumo, el Gobierno no está en condiciones de hacer gasto público. Con lo cual el que puede hacer algo en ese sentido es el sector privado. La Inversión, ¿qué inversión podemos esperar en el corto plazo? El Gobierno no está fiscalmente en condiciones , y si no reestructura la deuda no va a haber inversiones tampoco del ámbito privado. Y en lo que hace a balanza comercial sabemos que la variable un poco es complicarles la vida a los importadores por dos motivos, una por una cuestión de restricción interna de falta de dólares, y la otra para alentar un poco el consumo interno, el compre nacional. Y en lo que hace a consumo privado, lo que tenía para hacer es un poco, a través de nuevos impuestos, como el Impuesto PAIS, aumentar Bienes Personales, retenciones, y a través de aumentos de ingresos, no en porcentaje sino de sumas fijas, para darle un poco de dinero a aquel que tiene mayor propensión al gasto que el resto de la población.