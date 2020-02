Otra de las apuestas es la de Urbanica Hotels, de la que sus propietarios no se conforman sólo con los establecimientos edificados, piensan darle identidad albiceleste a una de las zonas de Miami Beach. En este caso, Charlie Porchetto y Diego Colmenero, son los desarrolladores argentinos de la cadena que impulsó The Meridian Hotel en el barrio South of Fifth.