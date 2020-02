“Si en lugar de Lipton viene alguien que no le gusta, no creo que Alejandro se quede”, comentó un conocedor de la lógica interna del organismo. El nombre de Werner circula de hecho como candidato a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en nombre de México, país del cual es ciudadano pero del que no pudo ser presidente del Banco Central por haber nacido en la Argentina. En esa carrera también está anotado Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno de Alberto Fernández.