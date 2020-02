Se cree que la mayoría de los inversores institucionales locales y del exterior pueden aceptar algunos de los bonos que ofrece el Gobierno. Pero una parte, para nada menor, querrá cobrar los pesos en efectivo y puede obligar al Gobierno a emitir para cubrir el pago , salvo que adopte una solución no prevista de reperfilar el AF20 por decreto. Es un bono en moneda local que se rige por los tribunales locales, por lo que no hay impedimentos para hacer una reperfilación compulsiva. Acá no se necesita la masa crítica.