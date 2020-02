Es la dinámica habitual: toda negociación alcanza un punto máximo de tensión, antes de las concesiones y el acuerdo. Con tiempos cada vez más cortos, la pulseada de la provincia de Buenos Aires con sus acreedores no escapó a este minué y ya pegó la vuelta. La mejora -tal vez tardía- del pago de 30% del capital del vencimiento del BP21 por US$ 250 millones más los intereses, si bien no allanó de inmediato el camino a la solución, por lo que se extendió otras 24 horas el plazo de adhesión, al menos sí reflejó la voluntad explícita de evitar el default . El gesto no fue pasado por alto en el mercado, que reaccionó acorde con marcada baja del riesgo país, donde había dudas hasta ayer de las verdaderas intenciones del gobernador Axel Kicillof.