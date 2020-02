El primer interrogante se refiere a la voluntad del Gobierno de arreglar y cumplir con la deuda. ¿Hay realmente voluntad de pagar? Si así fuese, ¿Por qué el Gobierno nacional no le dio un crédito puente a la Provincia de Buenos Aires hasta el primero de mayo para no complicar la negociación del gobierno nacional? ¿La provincia más grande del país va a defaultear su deuda por solo USD 250 millones? ¿Por qué no pagaron los intereses del BP21? Acá la clave pasa por los hechos, no las palabras.