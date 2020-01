En la reunión, el titular de la autoridad monetaria anticipó a los banqueros que las restricciones que limitan al acceso a la moneda estadounidense se mantendrán. El economista —que no utiliza la palabra “cepo"— confirmó que “las regulaciones cambiarias no podrán eliminarse completamente hasta que no aumenten significativamente las exportaciones y el saldo comercial”, según detalló luego en declaraciones al diario El Cronista.