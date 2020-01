Para Federico Furiase, de la consultora Eco Go y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, el dólar subió porque los inversores saben que no se van a reestructurar los títulos en pesos y que si no alcanza el dinero del Tesoro se pagarán con emisión monetaria. Además, hubo toma de ganancias de bonos en pesos frente a la recuperación de sus paridades en los últimos tiempos, que se trasladó a la compra de dólares alternativos.