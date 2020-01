Durante el fin de semana, el Colegio de Escribanos de Chubut salió a criticar la norma que busca a aprobar el oficialismo y amenazó con ir a la justicia en caso de que resulte aprobada. La Comisión del Colegio dijo al diario El Chubut que el impuesto no afecta sólo “a la clase alta o aquel que dispone dinero suficiente, no discrimina en cuanto al poder adquisitivo de los ciudadanos, y por lo tanto afecta más a los que menos tienen”. También que “a aquellas personas que reciban una vivienda del Instituto Provincial de la Vivienda o un automóvil, que no van a poder pagar el proceso y quizá les convenga desprenderse del bien”.