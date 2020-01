Entre 2012 y 2019, en cada uno de los años la performance de Industria Manufacturera fue peor que la del promedio de la economía. Los tres años en los que la caída del sector registró la mayor brecha con la variación del PBI fueron 2014 (4,7% vs. 2,4%), 2016 (6,1% vs. 2,3%) y el caso más extremo fue el del año pasado, cuando se contrajo 7,6% (tres primeros trimestres) vs. una merma del PBI de 2,5%. No hay dudas que este ensanchamiento de la brecha a 5,1 puntos porcentuales se explica en buena medida por la contracción crediticia que experimentó la economía Argentina desde los últimos meses de 2018.