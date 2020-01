Ahora el ministro de Economía se propone una nueva renegociación de deuda, con al menos el logro de 2 de 3 condiciones: reducir capital, disminuir las tasas de interés y extender los plazos de repago, de modo de no volver a caer en un “ aumento brutalmente el endeudamiento, no tanto en el equivalente en dólares, como en relación al PBI” , para eso será clave que el plan económico integral: fiscal, monetario, financiero, comercial y desarrollo, que aún está pendiente de presentación resulte consistente y aprobado no sólo por el conjunto de los acreedores, sino también de la sociedad argentina.