¿Qué pasará con las empresas que no se adapten a los nuevos cambios? Esa es una de las preguntas frecuentes. La respuesta es tan dura como real, para 2030 las empresas de tecnología que no sigan el ritmo de las innovaciones y que no se desarrollen dentro de las TICS tenderán a desaparecer sin dejar ningún rastro atrás. Aquellas empresas que no utilicen inteligencia artificial quedarán en desventaja con respecto a las que sí la utilicen, ya que esta fuerza no es comparable con la del trabajo humano y logrará darle un impulso y una velocidad a los negocios que aún tuvimos la posibilidad de ver . Podemos decir que los objetivos cambiaron: antes se buscaba “llegar” a un lugar, el objetivo de las empresas era llegar a un punto cuantificable dentro del timeline, y hoy la premisa es adaptarse al cambio constante de las tecnologías sin morir en el intento.