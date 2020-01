- Primero me basé en los dichos, muchos, desde la politiquería populista, que sostienen: “solucionemos los problemas de la Argentina creando Ministerios, en vez de tratar de hacer un plan económico . No, directamente primero crean el Ministerio y después empiezan a ver qué es lo que pueden hacer o qué es lo que no pueden hacer. Y la verdad es que una vez creados necesitan ciertos recursos para pagar sueldos, edificios y su costo de mantenimiento. Y cuando hablé con algunos de los nuevos ocupantes me dicen: “la verdad es que yo ni siquiera tengo un proyecto, estoy ahí, vengo, cumplo un horario laboral, pero no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada poder solucionar los problemas”.