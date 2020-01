3- Tasas: El Banco Central sigue con la política de gradual disminución, ahora en 50% anual el tipo de interés de política monetaria. Sin embargo, para el consumo la tasa de tarjeta de crédito por fuera de los programas Ahora (6, 12, 18) sigue en niveles elevados y con costo financiero total de hasta 200% anual. Seguramente acá también se buscará disminuir los costos. Para el caso del ahorro la situación no es mejor. Hoy el interés ofrecido por una colocación a plazo fijo oscila entre 35% y 37% anual, sería real negativa; y como ya ha sucedido en otros momentos sin posibilidad de ahorrar en divisa extranjera por el impuesto del 30% la propensión a consumir no será solo una opción sino en muchos casos una obligación para evitar que el poder adquisitivo del peso no se escurra entre las manos. La alternativa que estará ofreciendo el Banco Central a través de los bancos es un nuevo instrumento financiero que rendirá UVA +1 nominal anual para las colocaciones en pesos, pero con un plazo mínimo de 90 días.