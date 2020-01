Lo interesante del dato está en que no se concentra en volúmenes operados, la cantidad de dinero que movió el bono más usado para comprar dólares, sino en la cantidad de tickets. Es decir, el número de veces que uno de esos bonos cambió de manos en la Bolsa. Esto es porque, en principio, se puede deducir que las compras de divisas se hacen por montos muy bajos. Se compran en muchos casos USD 1.000 o aún menos, números que no son relevantes para el mercado de renta fija y por lo tanto no mueven el amperímetro en materia de volumen.