P ese a que la Argentina es al momento el mayor deudor del Fondo, diversas fuentes coinciden en que las principales objeciones que pueden surgir en la renegociación del organismo con la Argentina tendrán que ver más con su política exterior que con el eventual plan económico . En ese sentido ya se manifestaron un alto funcionario del gobierno de Donald Trump citado en un cable de la agencia Bloomberg, el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, quien recomendó a Alberto Fernández no arriesgar una negociación tan importante dándole una plataforma de impulso político a Evo Morales y apoyando gobiernos como los de Venezuela y Cuba y ayer un columnista del Financial Times, quien destacó que la Argentina es hasta ahora el único país que le retiró su reconocimiento a representantes designados por Juan Guidó, líder opositor y titular de la Asamblea Nacional de Venezuela.