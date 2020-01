Eso, hasta ahora, no se ha visto y se plantea el juego del huevo o la gallina: el Gobierno anunció que no presentará el Presupuesto 2020 hasta que no logre solucionar la cuestión de la deuda mientras que, en algún punto, la solución al problema de la deuda depende del plan de crecimiento y sostenibilidad fiscal . A su vez, este plan estará condicionado por cómo se desarrolle y resulte la reestructuración ya que, en definitiva, lo esencial será recuperar el crédito externo. “A este nivel de presión impositiva, sin recuperar el financiamiento, está completamente limitada la posibilidad de desarrollo”, sintetizó Martínez Burzaco.