“Es una economía fuertemente desordenada la que hemos recibido, no hay una solo espacio que no tenga problemas o dificultades. El objetivo principal de todo el equipo económico es buscar ir ordenando las relaciones económicas, que se normalice lo antes posible”, señaló el ministro sobre las restricciones cambiarias. Aunque advirtió que es necesarios tener un esquema de regulación, no debería generar obstáculos para la inversión extranjera y hay que encontrar un equilibrio. “Se debe trabajar en un equilibrio que no es una desregulación absoluta ni el sostenimiento eterno de estas restricciones”, aclaró.