En tanto, se oficializaron las designaciones de dos directores del Banco de la Nación Argentina: Ángel Francisco Mercado, hijo de la ex gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci y ex funcionario de esa provincia, y Raúl Alberto Garré, hermano de la ex ministra de Seguridad Nilda Garré , que se desempeñó como como jefe de Gabinete de asesores del Ministerio de Seguridad durante su gestión.