Más allá de los resultados que no fueron negativos, la rueda no resultó simple porque hubo que lidiar con la volatilidad del mundo. Pero como lo único que vincula a la Argentina con el planeta es la negociación de su deuda, la crisis no dio de lleno como en Chile donde el dólar subió 2% o en Brasil donde el real perdió 0,17% frente a la divisa de Estados Unidos.