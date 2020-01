Sucede que aquellos supermercados que no cumplieron con lo pactado y vendieron los productos involucrados en el programa -que gravan el 21% del impuesto- a un precio un 13% más elevado que al que deberían estar vendiéndolos (no bajaron del todo el precio durante el periodo de vigencia del IVA 0%), no verían afectada su rentabilidad proveniente de la venta de dichos artículos, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). En cambio, todos los que vendieron al precio que correspondería, e inclusive hasta un 12% más alto, van a ver afectada su rentabilidad tras el aumento autorizado del 7%.