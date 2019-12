El sábado 1° de septiembre, en consonancia con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, anunció una restricción a la compra de moneda extranjera por parte de personas humanas a un máximo mensual de US$ 10.000 dólares o su equivalente en otras monedas. La medida no era tan rígida como la heredada por Macri en 2015 y que fuera desactivada en una semana por el tándem Alfonso Prat-Gay-Federico Sturzenegger, pero representaba –como el retorno a las retenciones en 2018- un retroceso para un presidente que en todo momento se manifestaba contrario a iniciativas de esa naturaleza. Pero el escaso margen de maniobra se hizo más estrecho ante la decisión del board del FMI de no concretar el desembolso de US$ 5.400 millones.