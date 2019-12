Inflación: “Estamos ordenando el tema de Ahora 12 y de Precios Cuidados. La lucha contra la inflación es una lucha de todos. No tiene que haber ventajas para algunos en perjuicio de la gente. Uno de los grandes problemas de la inflación es lo que los economistas llaman la inflación autoconstruida, que es una inflación que no existe, pero algunos, para prevenirse aumentan los precios. Ese aumento de precios lo pagamos todos y es insoportable. No puede admitirse y lo vemos en los medicamentos, en los alimentos, en los supermercados, en todos lados. El que pierde ahí es el ciudadano común, que además no tiene mucha defensa. Tenemos que trabajar en conjunto. Cuando la inflación asoma ocurre algo similar al síndrome del alcohólico recuperado y empiezan a remarcar por las dudas, no sólo los supermercados sino también el pequeño comerciante. Obviamente hay que controlarlo , el Estado tiene recursos para eso y no me refiero a un control de precios”.