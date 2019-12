Otro componente importante de las reservas brutas es el swap acordado con el Banco Popular de China. Se trata de una línea contingente -se contabiliza en reservas, pero no está activa ni genera costos hasta que no se le echa mano- por 130.000 millones de yuanes, algo más de USD 18.500 millones al tipo de cambio de hoy. No es que su utilidad sea nula, y supo ser usado para cambiar yuanes por dólares y reforzar las reservas líquidas en el pasado, pero tiene costo financiero y obliga a una llamada a Beijing antes de activarlo.