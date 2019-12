La calificadora de riesgo internacional Moody’s emitió un informe en donde vuelve a señalar que la Argentina se mantendrá en recesión durante 2020. Mediante un trabajo titulado “Acuerdo para diferir recortes de impuestos es crédito positivo para provincias argentinas” (Agreement to defer tax cuts is credit positive for Argentine provinces), señala que, aunque las provincias mejorarán sus ingresos en el próximo año, la economía general seguirá en rojo.