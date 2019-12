“ La verdad es que lo veo y me impresiona cómo pueden hacer un ajuste tan fenomenal sin resistencia política, me da envidia ”, dijo un funcionario del área económica del gobierno del ex presidente Mauricio Macri que prefirió no ser identificado. “El problema principal es fiscal y este chico salió a agarrar al toro por las astas, me faltaría ver la pata monetaria del programa, pero no creo que tengan la resistencia política que tuvimos nosotros en 2017 cuando cambiamos el índice de movilidad, lo veo muy sólido a este primer tramo del programa ”, agregó.