Aclaro que el no pago de los intereses de la deuda pública no genera excedentes para estimular el consumo porque no hay superávit primario fiscal, de manera que el Gobierno puede dejar de pagar los intereses de la deuda, pero eso no quiere decir que los recursos que no destina al pago de la deuda los dispone para financiar consumo. No tiene esos recursos ni para pagar los intereses de la deuda, ni para financiar más consumo, porque antes tomaba más deuda para pagar los intereses y eso se cortó.