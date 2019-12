“De la Rúa empezó su gestión con un impuestazo y la economía nunca creció porque el consumo cayó”, le advirtieron al Gobierno. Hubo economistas, poco antes de la asunción, que sabían de esta idea, pero expresaron que no estaban de acuerdo porque podían neutralizar la reactivación del consumo que tanto buscan. Otros, más optimistas, opinaron, que las retenciones, si no hay devaluación, no se trasladarían a precios.