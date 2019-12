Aunque no abundó en precisiones, el ministro Guzmán indicó que impulsará un Consejo Asesor integrado por ex funcionarios del área de Finanzas para renegociar la deuda, propuesta que fue bien recibida por los operadores de renta fija. Trascendió que Daniel Marx y Adrián Cosentino podrían integrar la nómina, aunque no hubo confirmación oficial.