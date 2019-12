- No son palabras que uno le escucha a académicos de primer nivel. La solidaridad no es un concepto muy matemático que digamos. Existe por supuesto, pero cuando tenés que negociar deuda que no pagaste suena más político que científico. Lo escuché y me dio una lección de moralidad cuando dijo que no se puede pagar la deuda sin crecer, pero no dijo cómo vamos a crecer. Debe ser muy bueno para hacer programas dinámicos de la deuda, pero no podés largarlo a negociar con los bancos la reprogramación de la deuda. Es de otro planeta eso.