— Yo mismo le dí el beneficio de la duda. Decía que era un sendero de bifurcación y angosto que podía resistir. Pero me equivoqué, lo reconozco . Cambiemos planteó una solución donde buscó lograr un equilibrio a partir del crecimiento, entonces no redujo el tamaño del Estado, por ejemplo. Eso lo pudo hacer porque podía financiar el exceso del gasto. El país no estaba tan endeudado, ya que la administración anterior no era confiable al exterior y a la Argentina no le prestaban.