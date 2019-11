Una tarde de un fin de semana de septiembre de 2018, a horas de firmar la segunda versión del acuerdo stand-by con el FMI, Mauricio Macri volvió a reunir a sus principales colaboradores en la Quinta de Olivos. Quería repasar nuevamente los números que lo abrumaban y a los que no les encontraba solución ni mejora. Miraba los cuadros elaborados por sus hombres en el Palacio de Hacienda, donde las malas noticias lo bombardeaban sin tregua. Los comparaba también con los que algunos colaboradores privados del mercado financiero con los que mantenía confianza (incluyendo algunos exfuncionarios que habían renunciado de manera traumática), y sacaba una misma conclusión. Todo coincidía en que no lograría lo que se había propuesto para ese 2018: hacer crecer la economía en un año no electoral, algo que hacía seis años no se conseguía. Y que esa recuperación significara además el preámbulo de un 2019 también de expansión vigorosa y, obviamente, de reelección presidencial. Crecer en el 2018 se había convertido en una obsesión. Era la prueba necesaria para determinar públicamente que, al fin, había vencido la herencia de Cristina Fernández de Kirchner, su meta definitiva. Sin embargo, esos cuadros y gráficos tanto públicos como privados eran lapidarios. No había manera. No habría forma. No había medidas para tomar. Tampoco trucos para cambiar la realidad. Los resultados eran irreversibles. En el mejor de los casos, el país volvería a caer ese año un 1%. Y, si no había cambios radicales, la misma suerte había que esperar para el 2019. La inflación, ese tremendo mal de los argentinos que él había prometido vencer en esa primera gestión, hasta transformarla en un mal recuerdo para su seguro segundo mandato, volvería a tomar impulso ese 2018 y superaría el 40%. Y finalmente, la pobreza, su gran promesa de campaña y la única meta con la que pidió ser juzgado, no bajaría del 30% durante ese tercer año de gestión.