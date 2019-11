“No quiero hacerle quitas a nadie ni dejar de pagar esta terrible y ridícula deuda. Lo hizo un gobierno democrático y el resto del mundo no tiene la culpa. Pero esa deuda no la van a pagar los que menos tienen, los que producen, los que dan empleo”, dijo. “Pero vamos a pagar el día que hayamos crecido y hayamos conseguido los dólares para pagar”, agregó.