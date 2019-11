Sobre la deuda, Lacunza insistió en que alcanza al 75% del PBI y que no es impagable, más aún si se tiene en cuenta que si se restan los pasivos intra sector público, el ratio baja al 50% del producto. “No tenemos un problema de solvencia, sino de liquidez, no tenemos crédito externo ni interno porque hay dudas sobre el futuro. Ningún país puede pagar eternamente los vencimientos cash”, señaló el ministro, quien insistió en que, pese a que no se avanzó en la transición, “hay reservas para 4 o 5 meses de vencimientos ”. “ Creo que queda el tiempo suficiente para avanzar. Una negociación de deuda normal no puede llevar más de 2 o 3 meses, por lo que va a quedar la ventana suficiente como para no interrumpir los pagos de deuda y puedan reordenarse los plazos ”, aseguró el titular de la cartera económica.