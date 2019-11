Esta baja se produjo porque el mercado está sobrecubierto y decidió apostar a bonos que haya o no default son proveedores de ganancias a futuro por lo ínfimo de su precio. ¿O acaso puede alguien pensar que el Bonar 2020 que tiene una tasa de retorno superior a 230% puede subir en tres días más de 10%? Cuando un bono tiene una paridad tan reducida está en default no declarado porque el nivel de sus precios en dólares más bajo no puede ser. Además, es el bono de más riesgo porque es el primero en vencer en su totalidad el año que viene. Por supuesto, puede ser el primero que caiga en default o el primero de los que vencen que entre en el canje o reprogramación de la deuda. Esa es la cuestión.