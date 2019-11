Entre las petroleras se encendieron las luces de alarma por estos trascendidos, si bien todavía no han trascendido detalles. “Por un lado nos dicen que el plan será exportar más y que Vaca Muerta es clave. Pero por otro ya hablan de aumentar retenciones al sector. Las dos cosas al mismo tiempo van a ser difíciles de conseguir”, le explicaba a Infobae un alto ejecutivo en estricto off the record.