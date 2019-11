No son tiempos fáciles para el inversor, y la realidad es que eso no parece que cambiará muy rápidamente. Será un fin de año intenso, que promete un verano igual. Por ende, las recomendaciones para cada inversor deben ser “hechas” a medida. De hecho, y en esta coyuntura, no está de más recordar el ABC de los consejos básicos para invertir en el mercado financiero. Entre estos, el conocer el perfil de inversor de cada uno –algo que puede hacer la diferencia “entre dormir bien o mal”–, y la diversificación como elemento para limitar el riesgo. Para ser más claros, en este último punto, conviene recordar un viejo refrán: “No poner los huevos en la misma canasta”.