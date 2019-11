Los bonos locales que pueden influir en la composición del riesgo país, que terminó en 2.275 puntos básicos, tuvieron leves alzas. El problema es que la venta de los bonos largos con legislación neoyorquina, no existe porque no hay vendedores. Los guardan porque tienen esperanzas de que no entrarán en el reperfilamiento, mucho menos después del llamado telefónico de Trump anunciando que acompañará a la Argentina en la negociación con el FMI. “En el idioma de Trump”, acompañar no es sinónimo de ayudar.