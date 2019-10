En ese viaje, Fernández señaló que no tiene nada en contra de las empresas multinacionales, tuvo un punto sobre el que ha extremado la prudencia ante el temor internacional que genera una posible vuelta del peronismo al poder. "No tiene sentido tener petróleo si para extraerlo hay que dejar que las multinacionales vengan y se lo lleven. No tengo problemas con las multinacionales, pero mi principal preocupación es generar riqueza para Argentina y los argentinos” , aseguró.