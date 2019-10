Esta es la idea que tienen en el Gobierno, aunque desde algunas empresas hasta esta tarde no tenían conocimiento. Se anunciaría entre mañana y el jueves y buscarán que permanezcan en el programa madre con una suba en el precio pero “razonable” . “Tiene que ser un valor que no nos haga perder más dinero. El aumento que nos dieron por la rebaja del IVA no compensó el aumento de costos que tenemos desde abril”, dijeron en una importante alimenticia que participa del plan.