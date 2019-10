Además destacó que “en esta campaña estamos aprendiendo que no se puede gastar más de lo que ingresa, sino se genera inflación o deuda; que no es negociable no atender a los más vulnerables”. Ante la consulta de impulsar una reforma laboral, analizó que “nueve de cada diez puestos creados no fueron bajo la ley de contrato convencional, la realidad está desconociendo esa regulación, tenemos que tener la chance de discutir que está pasando ahí”.