- Lo harían como socios plenos, como Uruguay y Brasil. Canadá ya está avanzada la negociación, más de la mitad del proceso, según informaba la Cancillería la semana pasada. Ellos calculan que en marzo están en condiciones ya de entrar y nosotros de aceptarlos. Mientras seguimos peleando estas pequeñeces el mundo sigue girando, a veces la clase política no nos acompaña. No solo acá, pasa en otros países también pero un poco la decisión que tomamos ahí a nivel internacional, en Rio, es que no se puede esperar a la política, no se puede perder un instante más, esto es demasiado importante para que este sujeto a vaivenes menores.