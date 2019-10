- No sé. No tengo esa capacidad de previsión política. Pero observo que el mismo hecho de que la ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner, le haya cedido la presidencia Alberto Fernández, es un reconocimiento de que la situación económica y política no da para populismos irrestrictos. Hay conciencia de que ha llegado el momento de repetir la experiencia de Roberto Lavagna y hacer un ajuste necesario para un mínimo ordenamiento y control económico. Me da la impresión de que también fue un reconocimiento de que el mundo latinoamericano es muy distinto al de 2015 cuando los populismos imperaban .