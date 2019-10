Distintos funcionarios argentinos confirmaron a The Guardian que no existe un sistema de trazabilidad para la soja de las áreas deforestadas. De esta forma, esta soja se mezcla luego con la de otras partes del país antes de ser exportada a distintos mercados, que incluyen al Reino Unido. Pablo Cortese, el director de Vigilancia y Monitoreo del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), explicó que no había una demanda de trazabilidad por parte de los compradores de soja. “Si los grandes comerciantes de granos lo exigieran, de la misma manera que lo demandan los compradores de cítricos, la Argentina no tendría otra opción. Pero es el comprador quien impone la trazabilidad siempre", señaló.