Aún así, remarcó que hay ciertas definiciones que debería tener quien ocupe el poder, sea progresista o liberal, como por ejemplo, la convicción de que no puede haber déficit fiscal. "Yo no creo que la política económica tiene que ser sólo fiscal. Pero en todas las transiciones presidenciales desde la democracia ha habido un enorme problema de déficit fiscal, y casi siempre la solución mágica fue emitiendo o tomando deuda. Ambas cosas muestran que tienen límites", aseguró. Y añadió: "La sociedad argentina como un todo debería demandar, como ocurre en el resto del mundo, que no haya más déficit fiscal. Esto no puede ser patrimonio solamente de una visión ortodoxa".