– Con el diario del lunes; con los resultados de las PASO, ¿usted cree que predominó alguna de las 3 opciones: no quiso, no pudo, no supo el gobierno de Cambiemos?

– En el fondo es una combinación de todo. Me parece que desde la elección de medio término comenzó a perder fuerza la visión de que fue porque no pudo y pasó a ganar terreno que fue en parte porque no quiso, y luego porque no sabe. Es decir, un poco la idea de que se cometían errores no forzados, como la decisión de la intervención del Banco Central el 28 de diciembre de 2017. Esa etapa, de un diagnóstico que aconsejaba seguir el camino del gradualismo, culmina a comienzos de 2018, cuando el mercado le dijo que no al financiamiento.