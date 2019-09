Si esto no se resuelve bien, en el 2020 no va a ser posible salir de la recesión. Por eso creo que hay un llamado a la dirigencia política para que de un horizonte de previsibilidad de mediano y largo plazo. Me preocupa mucho que un canje que se anuncia sin alterar el pago del capital y de los intereses produzca los efectos que tuvo en el mercado, producto de que no cree que se podrá concretar si no hay una quita de capital e intereses. Y si se plantea eso, se corre el riesgo de ir a un escenario en que hayan minorías que obstruyan la reprogramación de los vencimientos, y entonces el crédito no se recuperará.